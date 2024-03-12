2 dakika arayla iftar bu yıl sona erdi! Komşu mahallelerde saatler eşlendi

Samsun ve Ordu'da aynı caddede oturan mahalleliler 2 dakika farkla iftar açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonrası ezan saatleri eşitlendi. Ayrıca Samsun ve Ordu ili taraflarında sırayla iftar programı düzenlenecek.

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