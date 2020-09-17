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2 bin yıllık tarihi Perpıra Köprüsü yeniden ayağa kaldırılıyor
Batman Çayı üzerinde yer alan 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü yeniden ayağa kaldırılıyor. Romalılar döneminde yapılan tarihi köprüde restorasyon çalışmaları başladı.
2 bin yıllık Perpıra Köprüsü yeniden ayağa kaldırılıyor.
Batman ile Diyarbakır'ın kesiştiği noktada bulunan Batman Çayı üzerinden geçen köprü Romalılar döneminde yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarihi köprüyü turizme kazandırmak için çalışma yürütüyor.
40 gözden oluştuğu bilinen köprünün şu ana kadar 19 ayağı gün yüzüne çıkarıldı.
Ayaklarının tamamı ortaya çıkarıldığında köprünün toplam uzunluğunun 800 metreye ulaşması bekleniyor.