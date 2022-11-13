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2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu!

DHA
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Giriş: 13.11.2022 13:17
Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu. Kazı başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe "Bir önceki sezon bulduğumuz kapıyla aynı karakterde başka bir kapı gün ışığına çıktı. 2 bin 100- 2 bin 200 yıllık kapıyla karşı karşıyayız. Gelecek yıl yine daha batıdaki gizli yer altı galerisinin kapılarına da ulaşma ihtimalimiz yüksek" dedi.
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