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2 bardak nar suyuna bin 200 TL aldı! Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?

2 bardak nar suyuna bin 200 TL aldı! Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.07.2024 16:57
Antalya'da bir işletmede turistlere 2 bardak nar suyunun bin 200 liraya satılması tepkileri beraberinde getirdi. Satışın yapıldığı büfe yerinden kaldırıldı. Esnaf bu tür olayların bütün işletmeler için geçerli olmadığını belirtti. Peki turistler hedef alan fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu? İşte tüm detaylar…
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Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?
Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?
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