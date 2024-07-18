2 bardak nar suyuna bin 200 TL aldı! Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?

Antalya'da bir işletmede turistlere 2 bardak nar suyunun bin 200 liraya satılması tepkileri beraberinde getirdi. Satışın yapıldığı büfe yerinden kaldırıldı. Esnaf bu tür olayların bütün işletmeler için geçerli olmadığını belirtti. Peki turistler hedef alan fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu? İşte tüm detaylar…

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