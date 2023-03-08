08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler

2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 14:37
Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 2 şehirden 2 ayrı kadın cinayetiyle sarsıldı. Batman’da 33 yaşındaki Tuba Atılgan, durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Murat Atılgan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bir diğer vahşet ise İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katında oturan 35 yaşındaki Murat Yaşar tartıştığı eşi 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü. İşte kan donduran olayların ayrıntıları...
2 ayrı şehirde kan donduran vahşet!
2 ayrı şehirde kan donduran vahşet!
Şehit Albaya veda
Şehit Albaya veda
Köpek vapura binince kaptan seferi iptal etti!
Köpek vapura binince kaptan seferi iptal etti!
Yenikapı’da taksicilerin sefer iptal’ oyunu
Yenikapı'da taksicilerin "sefer iptal'" oyunu
Bahçelievler’de binanın önündeki kaldırım çöktü
Bahçelievler'de binanın önündeki kaldırım çöktü
Beşiktaş’ta Cenk Tosun gelişmesi!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!
Bin 400 metrede dev yarıklar!
Bin 400 metrede dev yarıklar!
5. kez baba oluyor
5. kez baba oluyor
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Türkiye’nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı!
Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı!
Eşinden gazetecilere özel çağrı!
Eşinden gazetecilere özel çağrı!
Daha Fazla Video Göster