08 Mart 2023, Çarşamba
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2 ayrı şehirde kan donduran vahşet! Dünya Kadınlar Günü’nde katledildiler
Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 2 şehirden 2 ayrı kadın cinayetiyle sarsıldı. Batman’da 33 yaşındaki Tuba Atılgan, durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Murat Atılgan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bir diğer vahşet ise İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katında oturan 35 yaşındaki Murat Yaşar tartıştığı eşi 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü. İşte kan donduran olayların ayrıntıları...