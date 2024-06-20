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1'i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olan 5 terörist öldürüldü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 09:45
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-43" Operasyonlarında; 1'i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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