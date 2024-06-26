26 Haziran 2024, Çarşamba
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1'i kadın 4 kişi yolun ortasında birbirine girdi! Yaşanan kavga saniye saniye kameralara yansıdı
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki halkın yoğun olduğu Mecidiye Çarşısı olarak bilinen Gazi Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. ve S.Ö. adlı kadın ile Z.K. ve M.U. arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflar yerlerde yuvarlandı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.