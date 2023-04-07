19’uncu kattan düştü! Yürüyerek ambulansa gitti

Rusya'da eşine az rastlanır bir kaza kayda geçti.19'uncu kattan arabanın üstüne düşen bir kişi hayatta kaldı. Üstelik ambulansa yürüyerek gitti. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı...

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