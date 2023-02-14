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198. saatte mucize Adıyaman’dan geldi! 18 yaşındaki Muhammed enkazdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 10:25
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremden büyük hasar gören Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları 198. saatte devam ediyor. Depremin üstünden 9 gün geçmesine rağmen ekipler bir ses bir nefes arıyor. Bu sefer mucize Adıyaman’dan geldi. 18 yaşındaki Muhammed Cafer enkazdan sağ olarak. Muhammed enkazdan çıkarılma anı A Haber drone kamerasına yansıdı. Enkazda görev alan ekipler A Haber mikrofonlarına “Kaç gün olduğunu bilmiyoruz. Biz burada 24 saat çalışıyoruz. Ses aldık, hemen göreve başladık. Aletleri alıp hemen çalıştık. Ülkemize bir canı kazandırmak bizim için çok mutluluk verici. Muhammed Cafer ile konuştuk, bize yemek söyleyecek, çay söyleyecek.” dedi. O noktada görev yapan A Haber ekiplerinden Hande Bayraktar ve Mehmet Karataş detayları aktardı.
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