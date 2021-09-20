1970 model Cadillac otomobili için ABD'den parça istedi! Hikayenin devamı film gibi

İstanbul Küçükçekmece'de oto lastikçi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac arabasının jantlarını tamiri için Amerika'dan parça istedi. Jant setinin 12 bin dolar olduğunu öğrenen Çınar, makine mühendisi olan abisi ile çalışarak parçaları kendi üretti. Çınar, firmaya mail de atarak istenirse ürettikleri parçayı ihraç edebileceklerini söyledi. Firma ile yapılan yazışmalarda aracın ilk sahibi olduğunu söyleyen bir Amerikalı da babalarına sürpriz için aracı almayı teklif etti.