04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1915 Çanakkale Köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında yer aldı

1915 Çanakkale Köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında yer aldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2021 13:32
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle Amerikan haftalık dergisi Engineering News-Record'un (ENR) kapağında yer aldı. Dergi ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 sayfalık özel bölüm ile yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4.5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'nı da alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Artık geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinçle yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı, artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte TEKNOFEST’te birinci olan proje
İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje
Son hali tepki çekti
Son hali tepki çekti
Şoke eden manzara! Arka koltuğunda...
Şoke eden manzara! Arka koltuğunda...
Drone gören çoban sopa ile kovaladı
Drone gören çoban sopa ile kovaladı
Çanakkale Köprüsü ’Engineering News-Record’ dergisinin kapağı oldu
Çanakkale Köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağı oldu
Düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçemeyen magandalar dehşet saçtı
Düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçemeyen magandalar dehşet saçtı
Burun buruna geldi! Oltaya takılan...
Burun buruna geldi! Oltaya takılan...
Hatay’daki aile katilamında yeni detay!
Hatay'daki aile katilamında yeni detay!
Önceki gün kadınlar arasında başlayan itişme bu defa bıçaklı kavgaya döndü
Önceki gün kadınlar arasında başlayan itişme bu defa bıçaklı kavgaya döndü
Düşen göktaşı adeta gökyüzünü aydınlattı
Düşen göktaşı adeta gökyüzünü aydınlattı
Sessiz dostlarımızın sesi oldu
Sessiz dostlarımızın sesi oldu
Ankara 50 yıl önceye döndü kuyulardan iple su, çekiyorlar
Ankara 50 yıl önceye döndü kuyulardan iple su, çekiyorlar
Daha Fazla Video Göster