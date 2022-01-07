19 yıldır evladının hasretini çekiyor

Bursa'da yaşayan 59 yaşındaki Gülşen Güçlü, 2002 yılında doğum yaptıktan bir hafta sonra oğlunu koruyucu aileye verdi. Acılı annenin tek isteği 19 yıldır hasretini çektiği oğlunu bir kez olsun görebilmek.