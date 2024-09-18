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19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!

19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 18:38
Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden gencin 15 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç sürücünün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!
19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!
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