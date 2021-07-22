19 yaşındaki Onur kaçan kurbanlığın peşinden gidince kayboldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, tıp öğrencisi Onur Eker dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Dünden bu yana haber alınamayan Onur Eker'i havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Sekban son durumu aktardı.

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