22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 19 yaşındaki Onur kaçan kurbanlığın peşinden gidince kayboldu

19 yaşındaki Onur kaçan kurbanlığın peşinden gidince kayboldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2021 10:51
Güncelleme:22.07.2021 10:52
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, tıp öğrencisi Onur Eker dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Dünden bu yana haber alınamayan Onur Eker'i havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Sekban son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük taneler büyük mutluluklar
Küçük taneler büyük mutluluklar
Kaçan kurbanlığın peşinden gitti kayboldu!
Kaçan kurbanlığın peşinden gitti kayboldu!
Çatıya kaçan keçi böyle yere çakıldı
Çatıya kaçan keçi böyle yere çakıldı
Sarı Köşk görenleri büyülüyor
Sarı Köşk görenleri büyülüyor
Sivrisinek sorununa bitkisel çözüm
Sivrisinek sorununa bitkisel çözüm
1 milyona yakın gurbetçi giriş yaptı
1 milyona yakın gurbetçi giriş yaptı
Kuşadası'nda adım atacak yer kalmadı
Kuşadası'nda adım atacak yer kalmadı
Rize yine sele teslim!
Rize yine sele teslim!
Yer bulamayanlar oraya akın etti!
Yer bulamayanlar oraya akın etti!
Uyuyan annesinin boğazını kesti
Uyuyan annesinin boğazını kesti
Elde kalan kurbanlıklar ne olacak?
Elde kalan kurbanlıklar ne olacak?
Kaçan kurbanlığın peşinden gitti kayboldu!
Kaçan kurbanlığın peşinden gitti kayboldu!
Daha Fazla Video Göster