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19 yaşındaki genç otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

19 yaşındaki genç otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 12:38
Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki genç otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Jandarma olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
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