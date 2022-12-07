19 yaşında dünyayı dolaşıyor! Genç gezginin sıra dışı hikayesi

19 yaşındaki Halil Kaptan, tüm dünyayı geziyor. Öyle ki bir yıl boyunca aralıksız tam 21 ülke gezdi. Genç gezgin, Türk pasaportunun dünyanın en güçlüleri arasında olduğunu bu sayede çok kolay vize aldığını da belirtti.

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