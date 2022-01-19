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Videolar Yaşam Videoları 19 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

19 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 19.01.2022 09:04
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu | Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den birçok il için uyarılar peş peşe geldi. Kar yağışının etkisini artıracağı iller için 'Turuncu kodlu' uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul'un bazı ilçeleri beyaza büründü.
19 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
19 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
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