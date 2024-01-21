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180 haneli köyde 13 yıldır tek başına yaşıyor: Bu köyde doğdum bu köyde öleceğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 23:39
Güncelleme:21.01.2024 23:45
Aksaray'a bağlı Gözlukuyu Köyü sakinleri 30 yıl önce su çıkmadığı gerekçesiyle bölgeden ayrıldı. Köyü sadece Selami Salman terk etmedi. Yaşlı adam zor da olsa köyde tek başına yaşamaktan memnun.
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180 haneli köyde 13 yıldır tek başına yaşıyor!
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