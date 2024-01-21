180 haneli köyde 13 yıldır tek başına yaşıyor: Bu köyde doğdum bu köyde öleceğim

Aksaray'a bağlı Gözlukuyu Köyü sakinleri 30 yıl önce su çıkmadığı gerekçesiyle bölgeden ayrıldı. Köyü sadece Selami Salman terk etmedi. Yaşlı adam zor da olsa köyde tek başına yaşamaktan memnun.

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