18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu! Şimdi 3 çocuğunun peşinde

Bursa'da evden "sahile gezmeye gidiyorum" diye çıkan kadının 3 çocuğunu da alıp kaçtığı ortaya çıktı. 18 yıllık karısının o fotoğrafını gören adam çocuklarını almak için harekete geçti. Çocuklarını 3 aydır göremeyen talihsiz baba, "Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum." dedi.