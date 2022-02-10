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18 yıllık eşinin o fotoğrafını görünce şoke oldu! Şimdi 3 çocuğunun peşinde

İHA
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Giriş: 10.02.2022 12:12
Bursa'da evden "sahile gezmeye gidiyorum"  diye çıkan kadının 3 çocuğunu da alıp kaçtığı ortaya çıktı. 18 yıllık karısının o fotoğrafını gören adam çocuklarını almak için harekete geçti. Çocuklarını 3 aydır göremeyen talihsiz baba, "Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum." dedi.
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