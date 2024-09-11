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18 yıl hapis cezası var! Cinayetin azmettiricisi yakalandı

18 yıl hapis cezası var! Cinayetin azmettiricisi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 11.09.2024 15:51
Adana'da 10 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu öne sürülerek 18 yıl hapis cezası alan şüpheli Seyhan polisleri tarafından yakalandı.
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