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18 yıl bekledi! Annesini öldürdüğünü iddia ettiği şahsı öldürdü

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Giriş: 16.06.2023 10:56
Adana’da 18 yıl önce annesini öldürdüğünü öne sürdüğü şahsı düğün çıkışı tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalanarak tutuklandı.
18 yıl bekledi! Düğün çıkışı öldürdü
18 yıl bekledi! Düğün çıkışı öldürdü
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