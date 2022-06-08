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18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan zanlıya ev hapsi

İHA
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Giriş: 08.06.2022 18:51
Kocaeli’de sevgilisi Sude Akarsu’nun evinde tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunmasına dair tutuklanan zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemede dinlenen genç kızın annesi, "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son ’Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür’ dedi" dedi. Zanlı ise savunmasında, "Sude bana dönerek ’Bana bak, seni çok seviyorum’ diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim" şeklinde konuştu.
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’Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’
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