18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan zanlıya ev hapsi

Kocaeli’de sevgilisi Sude Akarsu’nun evinde tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunmasına dair tutuklanan zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemede dinlenen genç kızın annesi, "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son ’Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür’ dedi" dedi. Zanlı ise savunmasında, "Sude bana dönerek ’Bana bak, seni çok seviyorum’ diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN