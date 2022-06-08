08 Haziran 2022, Çarşamba
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18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan zanlıya ev hapsi
Kocaeli’de sevgilisi Sude Akarsu’nun evinde tabancayla vurulmuş halde cesedi bulunmasına dair tutuklanan zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemede dinlenen genç kızın annesi, "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son ’Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür’ dedi" dedi. Zanlı ise savunmasında, "Sude bana dönerek ’Bana bak, seni çok seviyorum’ diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim" şeklinde konuştu.