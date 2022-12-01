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18 yaşındaki Cihat Kılıçsokan nerede?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 11:49
İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Cihat Kılıçsokan  okula gitmek üzere evden çıktı ancak kendisinden 3 gündür haber alınamıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek kayıp genç hakkında detayları aktardı.
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