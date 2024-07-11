18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler! "İçler acısı bir haldeyiz, ağlanası bir haldeyiz"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Hendek Müftüsü Murtaza Gür, "İçler acısı bir haldeyiz" diyerek, "Bu yaştaki bir çocuk öldürülüyorsa bir toplumda müftüsü olarak ben, biz, hepimiz, bu Hendek'te yaşayan herkes bunda mesuldür. Allah sorumluluk alıp, çözüm üretebilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

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