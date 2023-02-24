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18 soruda afetzede barınma destekleri

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Giriş: 24.02.2023 11:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetzede barınma desteği ile ilgili merak edilenleri 18 soruda yanıtladı. Detayları, A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
18 soruda afetzede barınma destekleri
18 soruda afetzede barınma destekleri
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