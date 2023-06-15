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18 katlı rezidansta yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 15:00
İstanbul'da 18 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
Rezidansta yangın paniği
Rezidansta yangın paniği
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