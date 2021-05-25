18 gün yaşam mücadelesi verdi! Daha önce böyle bir vaka görülmedi! Literatüre geçecek

İstanbul'da koronavirüse yakalanan 14 yaşındaki Mete Alp Eskalan, daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen diyabet atağı geçirdi. 18 gün süren yaşam mücadelesinden zaferle çıkan Alp, bundan sonraki hayatını diyabet hastası olarak sürdürecek. Eskalan'ın doktoru Fatih Varol, "Literatürde bu kadar yüksek bildirilmiş lipit değerlerine rastlamadık. Son dönemde gördüğümüz en ilginç vakalardan biriydi." dedi.