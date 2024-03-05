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18 aracın kimlik bilgilerini deprem hasarlı araçlarla değiştirip piyasa süreceklerdi: 5 gözaltı

İHA
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Giriş: 05.03.2024 23:35
Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen ‘change oto’ operasyonunda Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerini, yurt dışından getirdikleri 15 milyon TL' değerindeki 18 araçla değiştiren 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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