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18 araç birbirine girdi! Bolu'da yaşanan zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 11:15
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın karıştığı kaza sonrası bölgede ulaşım aksadı.
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