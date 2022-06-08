08 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
1770 numaralı mezardaki korkunç sır! Otopsi kovid nedeniyle öldüğü için yapılamıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, organize suç örgütünün eline düşerek Ankara'daki bir eve getirildi. Ölecek hale gelene kadar zorla evde tutulan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybedince, Muğla'da kimsesizler mezarlığına defnedildi. 200 milyonluk emlak vurgunu mağduruna otopsi yapılamıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.