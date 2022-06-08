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1770 numaralı mezardaki korkunç sır! Otopsi kovid nedeniyle öldüğü için yapılamıyor

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 09:08
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, organize suç örgütünün eline düşerek Ankara'daki bir eve getirildi. Ölecek hale gelene kadar zorla evde tutulan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybedince, Muğla'da kimsesizler mezarlığına defnedildi. 200 milyonluk emlak vurgunu mağduruna otopsi yapılamıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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