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177. saatte bir mucize daha! 4 yaşındaki Miray sağ olarak çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 13:28
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarının 177. saatinde bir mucize daha gerçekleşti. 4 yaşındaki Miray enkazdan 8 gün sağ olarak çıkarıldı. Enkaz noktasında serum takılan Miray ambulansa konularak tedavisi için hastaneye gönderildi. Miray ve ailesinin Bozbey Apartmanı’ndaki akrabalarına misafir olarak geldiği öğrenildi. Ablasının da Miray’ın yanında olduğu belirtildi. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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