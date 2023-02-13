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176. saatte bir mucize daha! Hatay’da bir kadın sağ olarak çıkarıldı

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Giriş: 13.02.2023 12:03
Son dakika haberleri… Depremden büyük yıkıma uğrayan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmasıyla depremin 176. saatinde Serap Dönmez isimli bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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176. saatte mucizenin adı: Serap!
176. saatte mucizenin adı: Serap!
175. saatinde mucizenin adı Naide Umay
175. saatinde mucizenin adı Naide Umay
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