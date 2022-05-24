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17 yaşındaki Rabia Yaman'ın sır ölümü! Arkadaşları kaçarken yakalandı

DHA
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Giriş: 24.05.2022 14:11
Esenyurt'ta rezidanstan düşerek hayatını kaybeden kadınlara bir yenisi daha eklendi. Lüks sitede bulunan rezidansın kiralık dairesinde alkol alan 4 kişilik arkadaş grubundan 17 yaşındaki Rabia Yaman, 10'uncu kattan pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti.
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