09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 17 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi! Veli isyan etti: Psikolojisini düşünebiliyor musunuz?

17 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi! Veli isyan etti: Psikolojisini düşünebiliyor musunuz?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2022 16:30
Kocaeli’de 17 yaşındaki genç, çıraklık eğitimi aldığı okulda öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı. Darp anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü, evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden duyan baba, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? “dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciye öğretmeninden şiddet! O anlar kamerada
Öğrenciye öğretmeninden şiddet! O anlar kamerada
Markette silahlı soygun anları kamerada
Markette silahlı soygun anları kamerada
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Şaşkına çeviren görüntü! Annelik yaptı
Şaşkına çeviren görüntü! Annelik yaptı
Kümese gidince şaşkına döndü! Balıkçı ağıyla...
Kümese gidince şaşkına döndü! Balıkçı ağıyla...
9 Ocak hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
9 Ocak hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Anne karga böyle kovaladı
Anne karga böyle kovaladı
Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı...
Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı...
Mars’ta toprak piramidi keşfedildi
Mars’ta toprak piramidi keşfedildi
Görenleri büyüledi! İki farklı ülkede...
Görenleri büyüledi! İki farklı ülkede...
Üsküdar’da iş görüşmesinde taciz iddiası
Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası
Miras kavgasında kan döküldü!
Miras kavgasında kan döküldü!
Daha Fazla Video Göster