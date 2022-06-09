17 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi! Veli isyan etti: Psikolojisini düşünebiliyor musunuz?

Kocaeli’de 17 yaşındaki genç, çıraklık eğitimi aldığı okulda öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı. Darp anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü, evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden duyan baba, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? “dedi.

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