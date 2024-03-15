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17 yaşındaki genç önce sevgilisini öldürdü sonra kendini vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 13:38
Aydın'da 19 yaşındaki İbrahim Olece, kendisinden ayrılan eski sevgilisinin iş yerine gitti. Tartışmanın ardından silahını çıkaran İbrahim Olece, önce genç kızı öldürdü ardından kendi yaşamına son verdi.
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