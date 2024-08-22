22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Boğanın kanlı intikamı kamerada

17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Boğanın kanlı intikamı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2024 09:03
Kolombiya'da feci bir olay yaşandı. 400 kiloluk boğayı provoke etmek isteyen 17 yaşındaki genç çitlerin yanlış tarafındaydı. İşte gencin hayatını kaybettiği korkunç anlar...
Boğanın kanlı intikamı BOĞANIN KANLI İNTİKAMI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğanın kanlı intikamı kamerada
Boğanın kanlı intikamı kamerada
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Gerede’deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!
Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!
Freni patlayan otobüste can pazarı!
Freni patlayan otobüste can pazarı!
Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet!
Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet!
Sakine teyzenin ’pembe’ tutkusu!
Sakine teyzenin 'pembe' tutkusu!
Manisa’daki depo yangını geceyi aydınlattı!
Manisa’daki depo yangını geceyi aydınlattı!
Motosikletli kişiye silahlı saldırı!
Motosikletli kişiye silahlı saldırı!
Manisa’daki depo yangını geceyi aydınlattı!
Manisa’daki depo yangını geceyi aydınlattı!
Asırlık ağaç oturanların üzerine devrildi!
Asırlık ağaç oturanların üzerine devrildi!
Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada!
Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada!
Maaş bakıcıya gidiyor diyen çok
"Maaş bakıcıya gidiyor" diyen çok
Daha Fazla Video Göster