22 Ağustos 2024, Perşembe
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17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Boğanın kanlı intikamı kamerada
Kolombiya'da feci bir olay yaşandı. 400 kiloluk boğayı provoke etmek isteyen 17 yaşındaki genç çitlerin yanlış tarafındaydı. İşte gencin hayatını kaybettiği korkunç anlar...