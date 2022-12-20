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17 kilo balina kusmuğu 250 bin lira satıldı! Kozmetik sektörünün vazgeçilmezi

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 15:43
Mersin'de kozmetik sektöründe kullanılan 17 kilo balina kusmuğu ele geçirilmişti. Gümrük Müdürlüğünde satışa çıkarılan “Ambergris” adıyla bilinen kusmuğa bir kozmetik firması 250 bin lira ödedi.
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