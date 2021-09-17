17 Eylül 2021, Cuma
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17 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül Perşembe hava durumu | Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı. Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.