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17 bıçak darbesiyle öldürülen Fatih Bayar’ın katil zanlılarının yargılanmasına başlandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 13:33
Güncelleme:05.06.2024 13:33
Eskişehir’de 2’si ölümcül 17 bıçak darbesi ile öldürülen Fatih Bayar’ın katil zanlılarının yargılandığı ilk duruşmada ifade veren tutuklu sanık Tunahan Z., “Fatih’in abimi Porsuk Çayı’na doğru çektiğini gördüm. Ondan sonra belimdeki bıçağı çıkardım” diyerek kendisini savundu. Duruşma 9 Temmuz’a ertelendi.
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