17 bıçak darbesiyle öldürülen Fatih Bayar’ın katil zanlılarının yargılanmasına başlandı

Eskişehir’de 2’si ölümcül 17 bıçak darbesi ile öldürülen Fatih Bayar’ın katil zanlılarının yargılandığı ilk duruşmada ifade veren tutuklu sanık Tunahan Z., “Fatih’in abimi Porsuk Çayı’na doğru çektiğini gördüm. Ondan sonra belimdeki bıçağı çıkardım” diyerek kendisini savundu. Duruşma 9 Temmuz’a ertelendi.