17 Ağustos 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları 17 Ağustos'un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda
17 Ağustos’un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda

17 Ağustos'un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 01:41
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçerken, acılar tazeliğini koruyor. Merkez üssü Gölcük'te düzenlenen anma programında deprem şehitleri dualarla yad edilirken, kentsel dönüşüm ve afet hazırlığının önemi vurgulandı. Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Türkiye'nin dört bir yanında riskli yapıların yenilendiğini 3.3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ve 12 milyon kişinin güvenli yuvalarına kavuştuğunu dile getirdi.
