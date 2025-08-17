17 Ağustos’un acısı 26 yıl sonra da hafızalarda

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçerken, acılar tazeliğini koruyor. Merkez üssü Gölcük'te düzenlenen anma programında deprem şehitleri dualarla yad edilirken, kentsel dönüşüm ve afet hazırlığının önemi vurgulandı. Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Türkiye'nin dört bir yanında riskli yapıların yenilendiğini 3.3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ve 12 milyon kişinin güvenli yuvalarına kavuştuğunu dile getirdi.

