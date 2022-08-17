17 Ağustos depreminin 23. yılı

Bugün on binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Bundan tam 23 yıl önce, Marmara'da asrın felaketi yaşandı. 7,4'lük depremde, birçok insanın kaderi değişti. Depremin üzerinden 23 yıl geçse de acılar hala taze. Deprem şehitleri için felaketin merkez üssü Gölcük ve Yalova'da anma törenleri vardı.

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