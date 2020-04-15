17-19 Nisan sokağa çıkma yasağında bakkallar açık kalsın önerisi! Peki hafta sonu bakkallar açık mı? |Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan, 17 Nisan Cuma gece 24'ten 19 Nisan Pazar gece 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası "hafta sonu bakkallar açık olsun" teklifi geldi. Peki hafta sonu bakkallar açık olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında bu sorunun yanıtını verdi.