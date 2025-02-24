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161 kilodan 121 kiloya düştü! 15 yaşındaki Kuzey’in savaşı

161 kilodan 121 kiloya düştü! 15 yaşındaki Kuzey’in savaşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 09:45
15 yaşında obeziteyle mücadele eden bir gencin öyküsü... Lise öğrencisi Kuzey Kaçan çocukluğundan bu yana kilo problemi yaşıyordu. Hatta 7 ay önce 161 kiloya çıktı. Yaşam kalitesi düşen Kuzey okula gitmekte zorlanıyordu. Hatta giyecek kıyafet bile bulamıyordu. Sonunda bir karar verdi ve boksa başladı. Ringde 7 ayda tam 40 kilo verdi.
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161 kilodan 121 kiloya düştü! 15 yaşındaki Kuzey’in savaşı
161 kilodan 121 kiloya düştü
161 kilodan 121 kiloya düştü
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