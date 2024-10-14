14 Ekim 2024, Pazartesi
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160 yıldır aynı tohumdan üretilen acı kırmızıbiberin verimi bu yıl düştü
Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyüne özgü acı biberin üretimi yaklaşık 160 yıldır genetiği değiştirilmemiş tohumlarla sürdürülürken bölgedeki çimento fabrikasının oluşturduğu toz ve duman bu yıl verimi düşürdü.