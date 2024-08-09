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16 yıllık kaybın ardından tüyler ürperten cinayet çıktı

16 yıllık kaybın ardından tüyler ürperten cinayet çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 17:17
16 yıllık kaybın ardından tüyler ürperten cinayet çıktı. Gözaltına alınanlardan birinin itirafıyla polis ekipleri kaybolan kişinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Olayın gerçekleştirildiği yerde ceset aramaları başladı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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