09 Ağustos 2024, Cuma
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16 yıllık kaybın ardından tüyler ürperten cinayet çıktı
16 yıllık kaybın ardından tüyler ürperten cinayet çıktı. Gözaltına alınanlardan birinin itirafıyla polis ekipleri kaybolan kişinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Olayın gerçekleştirildiği yerde ceset aramaları başladı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.