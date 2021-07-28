28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti

16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2021 08:44
Aydın'ın Didim ilçesinde gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'dan acı haber geldi. 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti
Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti
İstanbul trafiğinde şu an!
İstanbul trafiğinde şu an!
2021 YKS sonuçları açıklandı
2021 YKS sonuçları açıklandı
Hastaların yarısı diyabet olduğunu bilmiyor
Hastaların yarısı diyabet olduğunu bilmiyor
İnternetten alınan gıda ürünlerine dikkat
İnternetten alınan gıda ürünlerine dikkat
Seyhan Belediyesi'nden çevre katliamı
Seyhan Belediyesi'nden çevre katliamı
6 ilçede 4 bin dönüşüm vaadi ne oldu?
6 ilçede 4 bin dönüşüm vaadi ne oldu?
Çocuk parklarında hastalık tehlikesi!
Çocuk parklarında hastalık tehlikesi!
Define avcıları denizde
"Define avcıları" denizde
Zabıta müdürüyüm yalanıyla dolandırıcılık! İstanbul'da bir garip olay - Video
"Zabıta müdürüyüm" yalanıyla dolandırıcılık! İstanbul'da bir garip olay - Video
Küçük kızını günahına alet etti!
Küçük kızını günahına alet etti!
Otoyolda 2 araç ters yönde ilerledi!
Otoyolda 2 araç ters yönde ilerledi!
Daha Fazla Video Göster