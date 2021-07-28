16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti

Aydın'ın Didim ilçesinde gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'dan acı haber geldi. 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısı kısa sürede yakalandı.