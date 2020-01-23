16 yaşındaki kıza tecavüz eden şüpheli tutuklandı! Müge Anlı detayları canlı yayında duyurdu |Video

Annesinin erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki Şahzade olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı 23 Ocak 2020 Perşembe günü yaşanan gelişmeyi canlı yayında duyurdu. Anlı, Ramazan isimli zanlının, 16 yaşındaki küçük kıza cinsel istismar suçlamasından tutuklanıp Metris Cezaevine gönderildiğinin açıkladı. Öte yandan canlı yayında zanlıya tepki gösteren Anlı, "Bunlar sapık, terbiyesiz! Hem annesiyle görüşüyorsun hem de kızına cinsel istismarda bulunuyorsun. Bunlar insanı insanlıktan soğutur. Tutuklandığına çok sevindim." ifadelerini kullandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan işte o son dakika gelişmesinin detayları...