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16 yaşındaki kız dehşet saçtı: Önce erkek arkadaşını sonra annesini vurdu

AA
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Giriş: 29.01.2023 11:51
Güncelleme:29.01.2023 11:52
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, eski erkek arkadaşı ve annesi ile 2 kişiyi tabancayla vurduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız, gözaltına alındı. Yaralılar ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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