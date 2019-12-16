16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.12.2019

16 yaşındaki kız başından ve karnından vurulmuş halde yol kenarında bulundu

Antalya'da jandarma ekipleri yol kenarında başından ve karnından vurulmuş halde 16 yaşında bir kız buldu. Hayati tehlikesi bulunan genç kız tedavi altına alınırken olayın şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar mahallesi kır mevkinde jandarma ekipleri yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. İhbarın üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızın 16 yaşındaki Rumeysa Aktur olduğu belirlendi.

ANNESİNDEN KATİL ZANLISINA TEPKİ
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma ekipleri, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, H.İ.S.'yi dün akşam saatlerinde Manavgat Eski Hisar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.4 ay önce öz abisini de aynı bölgede yaraladığı belirlenen H.İ.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. H.İ.S. adliyeye getirilirken, annesi olduğu bildirilen bir kadın, "Bir o... yüzünden kendini yaktın" diye bağırdı.

Diğer taraftan olay işlendiği otomobilde H.İ.S.'nin yanı sıra bir erkek ve bir kadın 2 kişinin daha olduğu, jandarma tarafından olayın ardından gözaltına alınan iki kişinin ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

16 yaşındaki kız başından vurulmuş halde bulundu
16 yaşındaki kız başından vurulmuş halde bulundu
Her şey bir anda oldu! Dehşet anı kamerada
Her şey bir anda oldu! Dehşet anı kamerada
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
Balat'ta taciz anı saniye saniye kaydedildi!
Balat'ta taciz anı saniye saniye kaydedildi!
Filiz Tekin yaşam savaşını kaybetti
Filiz Tekin yaşam savaşını kaybetti
Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz
Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını
Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
Otomobilinin boyasını beğenmedi dehşet saçtı
İstanbul'da ulaşım isyanı!
İstanbul'da ulaşım isyanı!
Metrobüs yolda kaldı seferler aksadı
Metrobüs yolda kaldı seferler aksadı
Polis ateş açınca operasyon başlatıldı
Polis ateş açınca operasyon başlatıldı
Daha Fazla Video Göster