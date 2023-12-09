09 Aralık 2023, Cumartesi
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16 yaşındaki genç babasından habersiz otomobili kaçırdı, sonu hastanede bitti
Kaza, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasından habersiz otomobili kaçıran Kürşat A. (16), arkadaşı Bekir Osman Ç.’nin (17) yanına gitti. Otomobili arkadaşı Bekir Osman Ç.’ye veren Kürşat A., arkadaşıyla ilçe turu attı. Bekir Osman Ç. yönetimindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü Bekir Osman Ç. ve Kürşat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, yetersiz ehliyeti olması nedeniyle 4 bin 64 lira ceza yerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.